Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTAGIO TRA I BANCHIBELLUNO Dilaga il virus nelle scuole e colpisce in particolare in asili, elementari e medie. Sono 560 gli studenti e i docenti bellunesi che il Dipartimento di Prevenzione sta tenendo sotto controllo. In una settimana il numero dei casi di covid-19 è più che raddoppiato: il 29 ottobre scorso erano 202, quindi 358 in meno rispetto a quanto emerso ieri. A differenza di quei giorni inoltre, in cui il bilancio delle classi...