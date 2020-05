LE AUTOSCUOLE

PORDENONE A scuola guida si andrà con guanti, mascherine e visiera protettiva. Per gli aspiranti neopatentati la ripresa delle lezioni potrebbe riservare diverse sorprese, alcune piuttosto bizzarre ed inimmaginabili sino a pochi mesi fa. Ai tempi del Coronavirus guadagnarsi la patente di guida potrebbe essere più difficile del previsto. E non sarà nemmeno facile per le autoscuole adattarsi alle direttive che a breve potrebbero arrivare con un nuovo Dpcm. La strada, però, sembra essere già tracciata anche se permangono dei dubbi.

LE INCERTEZZE

Il primo dubbio, in particolare, riguarda la ripartenza. A ieri non era ancora stata definita una data per far ripartire i corsi. E nemmeno le modalità da seguire. Un altro punto di domanda riguarda la pratica: chi misure dovranno essere adottate nell'auto? A questo proposito nei giorni scorsi era trapelata un'ipotesi che però pare essere già tramontata (in parte): l'installazione di una parete in plexiglass tra aspirante automobilista ed istruttore. «Anch'io sostiene Mauro Tavella, titolare dell'omonima autoscuola di Pordenone avevo sentito circolare questa ipotesi. E pertanto, anche per cominciare a fare un po' di chiarezza, sgomberando il campo da soluzioni al limite del possibile, mi sono interfacciato con il presidente regionale di Confarca (Confederazione autoscuole riunite). È vero che non c'è ancora niente di definito, ma a nostro avviso, per imparare a guidare l'auto o qualsiasi mezzo sarà sufficiente dotarsi di caschetto con visiera, guanti e mascherina. Una misura efficace per contenere la diffusione del Covid-19». I dispositivi individuali di protezione dovranno essere indossati sia dal guidatore che dall'istruttore.

LE LEZIONI

E per quanto riguarda le lezioni? «Dobbiamo partire da una riflessione su basi scientifiche: i dati sostiene Tavella parlano di una fisiologica regressione del virus. Al di là di questo, è bene ribadirlo, l'attenzione dovrà rimanere alta. Durante le lezioni di teoria dovranno essere rispettate le misure del distanziamento e, proprio per questo, come categoria stiamo pensando di utilizzare aule più spaziose. Non solo: al termine, in ogni caso, ogni posto dovrà essere sanificato». Al momento, però, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Non ci sono certezze e, per questo, alcune autoscuole si sono organizzate con gli iscritti per le lezioni online. «La tecnologia sottolinea Tavella in questo ci sta dando una grossa mano. È sufficiente avere un computer e una connessione a internet: la lezione teorica arriva direttamente a casa». Per le lezioni dal vivo, invece, bisognerà ancora attendere. Nulla decollerà, pare, prima del 18 maggio. E in questa situazione anche gli affari stanno andando a picco. Il problema nasce dal fatto che, pur potendo operare, le autoscuole non sono in grado di erogare alcun servizio (lezioni di teoria sospese, così come esami teorici e pratici e il rinnovo dei documenti di guida). È dal 9 marzo che le attività non incassano nulla. Restano comunque a carico dei titolari una serie di spese di gestione: assicurazione, affitto, utenze e dipendenti. Insomma, una categoria invisibile, ma esistente e che rischia, alla stregua di altre attività commerciali e artigianali, di essere piegata dai colpi del virus. Ma c'è anche dell'ottimismo: «Sono convinto è l'auspicio di Tavella che quanto prima torneremo alla quasi normalità».

Alberto Comisso

