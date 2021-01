ISTRUZIONE E PANDEMIA

BELLUNO «Classi in quarantena? Miracolosamente nessuna! Alunni in isolamento? Nove accertati, ma in totale non arriviamo a quindici». La Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Belluno 2 Tina Merlin, Bruna Codogno, poi argomenta: «Non credevo nemmeno io che dopo Natale avremmo avuto una situazione del genere, cioè così buona. E questi numeri, tenendo conto che il nostro Istituto è costituito in totale da 51 classi, mi pare davvero buona». Questi i plessi deI tre ordini di scuola: le sedi dell'Infanzia di Sopracroda e Mur di Cadola; le Primarie Dal Mas, Dal Pont, Doglioni e Fiammoi e la secondaria di I grado Nievo: 1.033 alunni quelli iscritti ad inizio anno.

INFANZIA

Particolarmente felice la situazione nelle due sedi della scuola dell'Infanzia: «Qui, dall'inizio dell'anno, non c'è mai stato alcun caso. E pensare che i piccoli non indossano nemmeno la mascherina». Quattro invece i genitori di bambini della scuola Primaria che dopo la pausa natalizia hanno telefonato alla segreteria per comunicare la positività dei loro figli; cinque quelli della scuola secondaria di I grado. «Ma qualcuno potrebbe avere comunicato il caso direttamente al coordinatore di classe aggiunge la Dirigente e quindi il computo potrebbe non essere completo. Ma arriviamo al massimo a quindici casi». La Dirigente Codogno spera poi che non ci siano ulteriori restrizioni: «Se dovessimo finire in zona rossa, allora dovremmo attivare la didattica a distanza per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado». Invece la scuola dell'infanzia, la scuola primaria ed il primo anno della scuola secondaria di primo grado continuerebbero a seguire le lezioni completamente in presenza. Nemmeno nei diversi plessi dell'Ic Belluno 1, la cui sede principale sono le scuole Ricci in centro, in questo momento ha delle classi in quarantena.

DIDATTICA A DISTANZA

L'annuncio che per le scuole superiori l'esperienza della didattica a distanza sarebbe terminata con la ripresa delle lezioni dopo Natale, aveva illuso qualcuno di poter effettivamente rientrare a scuola. Anche i Dirigenti Scolastici erano convinti che se un ritardo ci fosse stato nella riapertura al 50% delle presenze questo era stato detto - esso sarebbe stato limitato ad alcuni giorni. Una convinzione condivisa anche da Provincia e Dolomitibus che prima di Natale avevano infine definito il piano per garantire un rientro a scuola in sicurezza: 18 mezzi in più da riempire non oltre il 50% e personale a terza per i controlli. Tutto inutile. Perché proprio qualche giorno prima della fine delle vacanze di Natale era arrivata al notizia della proroga della chiusura delle scuole che per il Veneto arriverà sino alla fine di questo mese di gennaio. E ad ogni annuncio le scuole si sono sempre organizzate per modularsi ed adeguarsi alle nuove direttive. Una curiosità. Nelle scuole superiori, anche dopo la chiusura di inizio novembre, hanno continuato ad arrivare a cadenza regolare i flaconi di gel disinfettante da usare per le mani. Ma gli studenti non ci sono.

Giovanni Santin

