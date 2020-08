VENEZIA Il bollettino di ieri di Azienda Zero ha registrato sette nuovi contagi in giornata, in tutta la provincia, la metà dell'altro ieri. Gli attualmente positivi sono 255, di cui circa un quarto provengono dal focolaio dell'Antica Scuola dei Battuti dove ci sono 56 positivi, 39 anziani (otto ricoverati all'ospedale di Dolo in area non critica) e 17 operatori. Gli anziani deceduti sono sette. Come se piovesse sul bagnato, nei giorni scorsi si è aggiunto il guasto generale delle linee telefoniche saltate per un probabile sabotaggio, avendo i tecnici rinvenuto un cavo tranciato di netto. «Nessun nuovo positivo ha fatto sapere, ieri in serata, il direttore Andrea Zampieri I tamponi effettuati sono 463, nel frattempo è stato risolto il problema del centralino telefonico e sono riprese le videochiamate», in pratica l'unico modo per gli anziani ricoverati per comunicare e farsi vedere dai propri congiunti che non possono accedere alla struttura. Nel frattempo, quanto avvenuto nella casa di riposo di via Spalti diventa un caso politico, con la capogruppo del Pd Monica Sambo che chiede trasparenza e attacca la Giunta Brugnaro: «Il sindaco e l'assessore Venturini mostrano totale indifferenza, non si sono mai degnati di rispondere alle nostre richieste di chiarimenti scrive in una nota Cosa si sta facendo per contenere la diffusione dei contagi? Chiediamo trasparenza anche sui rapporti tra Ipab e Fondazione Venezia Servizi: i dipendenti di entrambi gli enti devono avere condizioni economiche uguali e dignitose». «Come Pd sostiene Sambo riteniamo che la prossima amministrazione dovrà fare un investimento strategico su questi servizi a partire da una battaglia nei confronti della Regione, su cui Venturini è sempre stato silente, per l'aumento delle impegnative, sia nel numero che nel valore economico, e per una maggiore integrazione con i servizi socio sanitari offerti dall'Ulss e dal Comune». (a.spe.)

