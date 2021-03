IL FRONTE DELLA SCUOLA

VENEZIA L'appuntamento è per sabato mattina alle 11.30, con una manifestazione sul piazzale della stazione di Santa Lucia contro la chiusura delle scuole. Dopo l'incontro di qualche giorno fa a Mestre, i genitori scendono nuovamente in piazza per esprimere il proprio dissenso nei confronti di una scelta che penalizza i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie.

LE RAGIONI DEI GENITORI

«Ad un anno di distanza dal primo lockdown, è vergognoso che le scuole debbano chiudere nuovamente spiega una delle organizzatrici della manifestazione, il cui figlio frequenta la seconda superiore Ci teniamo a sottolineare che dentro le scuole vengono applicati tutti i protocolli di sicurezza in maniera estremamente rigorosa, basta pensare che in classe di mio figlio qualche settimana fa c'è stato un compagno positivo, gli altri 22 compagni si sono sottoposti al tampone e sono risultati tutti negativi. La stessa cosa è capitata in molti altri istituti veneziani. Le scuole sono sicure, è fuori che avvengono i contagi. Per i nostri figli è davvero un'ingiustizia e una contraddizione vedere capannelli di persone fuori dai bar mentre loro sono costretti a seguire le lezioni a distanza. Mesi fa noi genitori di studenti delle superiori abbiamo manifestato davanti alla Protezione civile a Marghera, e ora che la Dad si è estesa a tutte le scuole di ogni ordine e grado si sono uniti alla protesta anche i genitori dei bambini di primarie e medie».

Il fronte è ampio. A livello regionale è patita una raccolta di firme Giu' le mani dalla scuola, che ha già raggiunto 15mila adesioni: un appello di genitori, insegnanti e studenti contro la chiusura delle scuole. Nel Veneziano a Murano, ad esempio, all'istituto comprensivo Cerutti - con medie e primaria - i genitori hanno esposto uno striscione per dire che la scuola è sempre stata un posto sicuro, anche se l'eredità della scorsa settimana è di un insegnante di sostegno positivo alla primaria e di un alunno alle medie.

RIVIERA DEL BRENTA

In Riviera del Brenta, a Oriago, Borbiago e Marano il pensiero dei piccoli si è espresso attraverso i disegni con gli arcobaleni. Lunedì mattina, mentre i bambini delle scuole dell'infanzia, elementare e medie si preparavano a far lezione da tablet e pc di casa sono apparsi diversi cartelloni negli ingressi delle scuole dell'istituto comprensivo Mira 2, dell'infanzia Calvino e Rodari e delle primarie Goldoni, Morante e Parini. «E' da settembre che i bambini indossano la mascherina a scuola, rispettano le distanze e non fanno assembramenti spiegano i genitori. Nonostante ciò ora sono quelli più penalizzati, costretti a casa davanti ad un pc, senza possibilità di socializzazione, privati della loro scuola».

«I dati del nostro Comune sulle classi interessate dai contagi da Covid-19 dopo la riapertura delle scuole a gennaio erano per noi confortanti: solo un paio di situazioni critiche commenta Elena Tessari assessore alle Politiche educative. - Questo grazie allo stretto rispetto delle norme allinterno delle nostre scuole e all'impegno di studenti e personale scolastico. Comprendiamo da vicino le preoccupazioni, i grandi disagi e le difficoltà organizzative dei genitori. Dispiace che linosservanza delle regole fuori scuola, di cui ciascuno di noi è personalmente responsabile, incida e decida della presenza a scuola dei nostri figli.

IL CASO CAMPONOGARA

All'istituto comprensivo Gramsci di Camponogara a preoccupare è la quantità di ore in dad previste per gli studenti delle elementari. Alcune famiglie si sono rivolte al dirigente scolastico chiedendo che quanto deciso venga ora riconsiderato per andare incontro alle esigenze di alunni e genitori lavoratori. «Per quanto fiduciosi nell'operato degli insegnanti riferisce un gruppo di genitori dell'elementare Don Milani del capoluogo- riteniamo che 6 ore di lezione al giorno, quindi 30 ore settimanali, siano troppe e possano essere dannose per i bambini che già esprimono le prime lamentele, senza considerare le difficoltà di gestione che ogni famiglia si trova ad affrontare seguendo i figli sia al mattino che al pomeriggio nella didattica da casa così strutturata che richiede la nostra presenza. Per tutto questo abbiamo chiesto che vengano diminuite le ore di lezione ma, per ora, sembra che tutto venga portato avanti con queste modalità».

Dall'altra parte il dirigente Luigi Zennaro, difende le scelte fatte e precisa le motivazioni che hanno portato al monte ore attuale: «L'attuale organizzazione non è stata decisa all'ultimo ma discussa a lungo nel collegio docenti, che ha approvato il regolamento per la didattica a distanza, sottoposto ed approvato anche dal Consiglio d'Istituto. L'orario, di 30 ore per le classi dalla terza alla quinta e di 27 per le prime e le seconde, vanno a rispettare la scelta del tempo pieno, in base al quale vengo assegnate le risorse di due docenti per classe che devono effettuare 44 ore per classe settimanali. Di queste, 15 ore settimanali devono essere in collegamento con l'intera classe, le restanti 12 o 15 ore deve essere impiegato per attività a gruppi, è a discrezione delle scelte della classe l'organizzazione delle attività in base alle esigenze degli alunni».

