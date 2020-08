Fumata nera al primo vertice tra governo e Regioni sulla ripartenza dell'anno scolastico. A meno di venti giorni dall'inizio delle lezioni nell'era del Covid-19, i conti non tornano sul metro di distanza tra studenti nei mezzi di trasporto e le mascherine a scuola. Sul trasporto le Regioni obiettano che con le regole più severe sul distanziamento i bus non bastano, perché dovrebbero viaggiare a capienza ridotta. In serata è arrivata una cauta apertura del Comitato tecnico scientifico: si può derogare al distanziamento di un metro, aumentando quindi la cpaienza dal 60% al 75%, a patto che vengano installati separatori mobili sui mezzi di trasporto. «Matassa ingarbugliata, così si riapre l'ufficio complicazione affari semplici», dice il presidente del Veneto Luca Zaia. E il collega del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, avverte: «O si sciolgono i nodi o il sistema rischia il blocco». «Siamo ancora in alto mare - aggiunge Zaia - bisogna trovare un punto di equilibrio dettato da ragionevolezza e buon senso, cosa che in questo momento a livello nazionale non c'è. E il tempo stringe».

