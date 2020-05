SCUOLA

BELLUNO Fra un mese i candidati del primo giorno del più insolito esame di Stato di sempre avranno già sostenuto, in classe, la loro prova. Se andrà tutto bene. Il primo orale per i 1496 candidati bellunesi è previsto per le ore 8,30 di mercoledì 17 giugno, ma dal lunedì precedente, cioè dal giorno 15, si insedieranno le commissioni. Belluno, unica provincia del Veneto, ha coperto tutti i posti di presidente di commissione. Se a metà settimana all'appello i posti da coprire rimanevano ancora 14, negli ultimi giorni il gruppo di lavoro dello Uat (Ufficio Ambito Territoriale) di Belluno, cioè l'ex Provveditorato, «ha fatto miracoli», questa l'espressione usata da un funzionario di via Mezzaterra. Ha messo insieme una squadra in grado di coprire le esigenze di tutte e 41 le commissioni sparse sul territorio provinciale. «In altre province del Veneto riferisce lo stesso funzionario attualmente la mancata copertura arriva sino al 40, in alcuni casi al 60%».

Nel frattempo cominciano a delinearsi sempre di più le linee guida secondo cui le scuole dovranno organizzare gli esami di maturità, che consteranno solo di una prova orale, seppure articolata in diverse parti. Ed i dirigenti scolastici stanno studiando le linee guida per farsi trovare pronti al via. Nel corso del lungo periodo di lockdown, sono rimasti costantemente in contatto fra di loro, con incontri in piattaforma digitale. Molto probabilmente nel corso di questa settimana quelli che sono alla guida delle scuole della città capoluogo si incontreranno in una delle diverse sedi scolastiche.

«Nella parte dedicata all'esame di Stato, il decreto del Governo dice di sanificare il banco del candidato che sosterrà l'orale non appena la sua prova sarà finita spiega il dirigente scolastico del Catullo, Mauro De Lazzer . Per ognuna delle quattro commissioni, abbiamo previsto di allestire due aule. Cosicché quando sarà terminato il primo orale, la commissione si sposterà nell'aula adiacente per consentire al personale di sanificare l'intera aula, quindi non solo il banco del candidato, ma anche quello degli insegnanti. E si tratta di una precauzione che non costa quasi niente». Al Catullo poi sono già stati pensati i percorsi per fare in modo che il candidato che entra per sostenere l'esame e quello che esce dopo aver concluso il colloquio d'esame, non si incontrino. «Nei prossimi giorni compreremo anche le mascherine e prevederemo qualcuno all'ingresso che raccolga le autocertificazioni dei candidati e del loro accompagnatore».

In ogni classe al momento della prova orale ci potranno essere infatti al massimo nove persone: la commissione composta dal presidente e dai sei commissari interni, il candidato ed un solo accompagnatore. Tutti dovranno indossare le mascherine: il candidato se la porterà da casa e, se a debita distanza, durante l'orale potrà toglierla. Alla commissione sarà invece fornita dall'Istituto e verrà cambiata ogni giornata.

Anche al liceo Renier l'organizzazione è a buon punto. Già da tempo sul sito della scuola è stato pubblicato il protocollo anti-Covid-19, messo a punto dal responsabile della sicurezza dell'Istituto: «Abbiamo già in sede un numero sufficiente di mascherine da consegnare ogni giorno a presidente e commissione perché l'esame sia affrontato in sicurezza», riferisce la Dirigente Viola Anesin. Il Renier, come altre scuole, già dopo la prima settimana di chiusura della scuola, aveva fatto le scorte di gel disinfettante per la pulizia della mani. Ora nei magazzini ve ne è una buona scorta pronta ad essere utilizzata in occasione degli Esami di Stato. Nelle ultime indicazioni del Governo, si parla anche del ruolo che avrà la Croce Rossa nella formazione del personale scolastico. Ma per il momento di questo non si hanno ancora informazioni più precise.

