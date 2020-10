SCUOLA

BELLUNO Due positivi su 25: un'intera classe dell'Istituto Calvi di Mier finisce in quarantena. Si diffonde, e non poteva essere diversamente, il covid nelle scuole della provincia. Ad aprire la lista era stata una classe della primaria di Quartier Cadore, dove a pochi giorni dalla ritorno in classe un bimbo era stato trovato positivo al virus e tutti i compagni sottoposti di conseguenza al tampone e rimasti a casa per la quarantena precauzionale. Ieri è toccato a 25 studenti dell'Istituto superiore del capoluogo, con sede a Mier. E dopo la rilevazione delle due positività non poteva che scattare la quarantena.

POMERIGGIO CONCITATO

Raggiunta ieri pomeriggio al telefono, la dirigente Renata Dal Farra non ha rilasciato troppe dichiarazioni ma ha confermato quella che era una notizia ormai diffusa in città.

«Ci sono dei positivi a scuola, sì ha dichiarato -, abbiamo una classe in quarantena partire da sabato (oggi), si tratta di una quinta ma non ricordo quale, abbiamo avuto un pomeriggio concitato. Sono stati trovati positivi due ragazzi, ma d'altra parte adesso si stanno facendo tamponi a tappeto. I giovani verranno sottoposti all'esame e poi si vedrà cosa fare in base ai risultati».

I CASI SI MOLTIPLICANO

Quello del Calvi, si è detto, è solo l'ultimo dei contagi che in queste settimane si stanno diffondendo tra i ragazzi. Nei giorni scorsi la classe 5A dell'indirizzo linguistico del Renier era stata sottoposta al tampone veloce in modalità drive in dopo che una compagna di classe era risultata positiva. Per tutti, meno la ragazza positiva, è stato possibile tornare in aula subito. Un'intera classe dell'Alberghiero Dolomieu, invece, è stata costretta a restare a casa e a seguire le lezioni attraverso la piattaforma online e, sempre all'istituto professionale, in seguito alle positività scoperte il convitto è stato chiuso.

ALLE ELEMENTARI

Ma non solo, classi in quarantena si registrano anche alla primaria di Vodo e di Limana, all'Istituto tecnico tecnologico e al Liceo scientifico di Pieve e in alcune sedi dell'Istituto Comprensivo di Santo Stefano. Anche quando non si arriva alla quarantena dell'intera classe, il covid fa sentire la sua presenza nelle scuole del territorio.

TANTE ASSENZE

È ormai all'ordine del giorno l'assenza di studenti perché si sono sottoposti al test e ne attendono l'esito e diversi istituti hanno attivato da tempo e resa come normale la pratica della didattica a distanza per chi non può essere in aula con i compagni e gli insegnanti. Intanto l'ansia sale tra i genitori. La tipologia dei tamponi sta sollevando preoccupazione tra le mamme e i papà che oggi chiedono con insistenza di capire come sarà il test rapido previsto nelle scuole.

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA