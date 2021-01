SCUOLA

BELLUNO C'è un piano: se il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori bellunesi torneranno a scuola, lo potranno fare in sicurezza. E sarà fondamentale il ruolo dell'azienda di trasporti Dolomitibus che metterà in campo ben 18 mezzi in più ed anche del personale aggiuntivo impegnato nei controlli.

IL PIANO

È stato messo a punto nelle ultime settimane e aspetta solo di essere applicato. Salvo, naturalmente, che la curva epidemiologica sconvolga tutto. «Al momento io sono fiduciosa che gli studenti possano rientrare a fare lezione in presenza - dice Natalia Ranza, amministratore unico di Dolomitibus che ha lavorato al progetto-scuola anche perché c'è una forte spinta perché ciò avvenga». La spinta arrivata da Roma, si viene a sapere, era per un inizio con i numeri più alti possibili. Cioè sin da subito al 75% di presenze. Ma nel corso dell'ultimo incontro, che risale alla vigilia di Natale, e che ha messo di fronte la stessa azienda di Trasporti, la Prefettura, la Provincia, l'Ufficio Scolastico Provinciale e quello Regionale le decisioni sono state diverse. A mediare fra le sollecitazioni del Ministero e le esigenze dei territori, sarebbe stata Carmela Palumbo, dell'Ufficio Scolastico Regionale. Queste dunque le decisioni assunte nel vertici di una settimana fa. Per prima cosa, a differenza di quanto accadrà per altre zone d'Italia, a Belluno non è stato previsto alcuno scaglionamento al momento dell'ingresso a scuola. La campanella, quando suonerà, lo farà per tutti alle ore 8. Perché diversamente allora sì sarebbe stato arduo: per un territorio come il nostro, impossibile prevedere ingressi dilazionati, con gli studenti che una volta arrivati comunque nei pressi dell'Istituto, magari sarebbero costretti a rifugiarsi e ad assembrarsi - nei locali per non rimanere al freddo. Più facile invece un ingresso diversificato per le grandi città. Si partirà quindi con il 50% di presenze: così almeno da giovedì 7 sino a venerdì 15 gennaio. In questa prima fase ogni scuola dovrà cioè prevedere un piano che garantisca che ogni giorno ci siano nel proprio Istituto la metà degli studenti. Una percentuale che forse risulta più facile da organizzare, perché si tratta di solo due blocchi da creare e che si alterneranno. Ma non sarà mantenuta per troppo tempo. Una settimana dopo, cioè dal 16 gennaio, si dovrebbe passare al 75% di presenze. O comunque il calendario messo a punto prevede che ci sia un graduale aumento del numero delle presenze a scuola.

DOLOMITIBUS

Tutto ciò sarà possibile grazie al dispiegamento di forze messo in campo da Dolomitibus. «Noi saremo in grado di mettere in strade ben 18 mezzi aggiuntivi conferma Natalia Ranza distribuiti fra il trasporto urbano ed extraurbano. Il massimo sforzo lo faremo quando la presenza a scuola sarà al 75%, ma anche prima, cioè quandola percentuale si fermerà al 50%, i mezzi a disposizione non saranno molti di meno». Non si tratta di mezzi nuovi e quasi tutti sono di proprietà dell'azienda. Dolomitibus vuole infatti testare il sistema, capire quali possano essere gli eventuali punti critici. E se la verifica sarà fatta con i numeri più bassi, sarà più facile ed efficace essere pronti quando i numeri saliranno. Ed anche in quest'ultimo scenario, autobus e pullman saranno pieni solo per metà per garantire appunto le distanze di sicurezza. A supporto a quanto previsto, Dolomitibus ha anche previsto l'impiego di personale a terra: tre le persone che vigileranno su quanto accadrà nel piazzale della stazione di Belluno, altrettante quelle impegnate a Feltre.

Giovanni Santin

