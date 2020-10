Tamponi di massa, classi intere costrette all'isolamento e timori sempre più forti in vista della stagione fredda. Ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico la normalità è ancora ben lontana, ma almeno alcuni problemi si stanno risolvendo. Negli ultimi sette giorni sono stati assunti 270 supplenti: entreranno in servizio tra oggi e domani risolvendo così il nodo della carenza di insegnanti di sostegno. Da questa settimana, inoltre, quasi tutte le scuole andranno a regime con il tempo pomeridiano. «È un grande sollievo per le famiglie e anche per noi, perché così migliorerà la didattica» sorride Roberto Natale, direttore dell'Ufficio scolastico provinciale. Mentre parla, il provveditore tiene in mano il report aggiornato sulle cattedre occupate e su quelle ancora da assegnare. «Abbiamo dei vuoti da colmare, ma sono sopratutto contratti per sette o nove ore settimanali. Incarichi che molti rifiutano». L'attenzione è ovviamente anche sui contagi, visto che in provincia ci sono almeno 40 scuole con un caso di Covid. Ieri mattina sei classi dell'Einstein di Piove di Sacco si sono messe in coda al distretto per il test: controllati 151 studenti e 9 docenti, tutti negativi. Lo screening è terminato. Il focolaio è stato circoscritto.

