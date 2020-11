IL CASO

BELLUNO Se gli alunni non vanno alla scuola, allora è la scuola - in questo caso i Licei Renier - che si mostra agli alunni. In queste settimane è in pieno svolgimento l'attività di orientamento dei singoli istituti scolastici di secondo grado: un appuntamento che i ragazzi di terza media e le loro famiglie attendono per poter scegliere con consapevolezza quale scuola frequentare. Ma le restrizioni e le disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da Covid hanno costretto le scuole a cercare soluzioni diverse. E dopo aver messo in calendario le attività on-line cui è possibile iscriversi dalla homepage dell'Istituto (www.liceirenierbl.edu.it, prossimo appuntamento sabato 28, ore 15), di fronte all'impossibilità di aprire fisicamente i battenti per la tradizionali giornate di Scuola aperta, l'Istituto Renier di Belluno ha deciso di mostrasi e di aprire le porte della scuola in modo diverso.

L'IDEA

Così nelle scorse settimane un addetto di Google street view è arrivato al Renier e ha filmato la scuola che ora può essere navigata in ciascuno dei suoi quattro piani. E nei diversi ambienti è infatti possibile muoversi a 360 gradi: accompagnati da brevi didascalie illustrative che guidano il visitatore virtuale, uno dopo l'altro, in questo modo possono essere visti gli ingressi della scuola, l'atrio, alcune aule, i laboratori di musica, chimica e fisica, informatica, multimediale, di lingue e di tecnologie musicali, l'aula magna che funge anche da sala conferenze, la sala concerto che può diventare anche sala di registrazione grazie alla nuovissima strumentazione, la palestra, la presidenza e la biblioteca. Il tour virtuale del Renier è al link: https://tourmkr.com/F1ACnnybaT.

LO STRUMENTO

Soddisfatta la dirigente scolastica Viola Anesin: «Riuscire a mostrare una scuola in maniera digitale è una sfida, perché i ragazzi avrebbero bisogno di bisogno di vederla dal vero, di sentirla con tutti i sensi; una scuola, insomma, non è virtualizzabile. Ma è una sfida che, visti i tempi che stiamo vivendo, noi intendiamo raccogliere e lo facciamo con le migliori intenzioni possibile verso un strumento, il digitale, che non è in grado raccontare tutto ciò che accade in una classe, nei laboratori e nell'intera scuola. Il prodotto che ora abbiamo e grazie al quale è possibile navigare nel Renier è buono. Anche perché a dare un po' di vita e colore ai diversi ambienti c'è anche la presenza dei ragazzi». Oltre che sul sito della scuola, altre informazioni sui Licei Renier sono reperibili su Facebook.

