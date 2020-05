L'INTERVISTA

TREVISO «Siamo pronti ad affrontare eventuali colpi di coda del Covid-19». È la nuova sfida della fase 2. Pier Giorgio Scotton, direttore dell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso, riferimento per l'intera provincia, la indica con la consapevolezza di chi ha già affrontato il picco dell'emergenza dalla prima linea. Adesso le cose stanno migliorando. Ma l'attenzione rimane altissima in vista della ripresa delle attività. L'obiettivo è individuare i nuovi focolai per soffocarli sul nascere. L'edificio esterno del Ca' Foncello dove si trova Malattie infettive resterà il principale avamposto contro il coronavirus. Il fabbricato è staccato dal corpo centrale dell'ospedale: questo consente di ridurre il rischio di nuovi contagi intraospedalieri. Per sicurezza, tutta l'Oncologia è stata spostata nello stesso corpo centrale. Di pari passo l'Usl ha confermato il raddoppio del reparto di Malattie infettive. Nel momento di massima emergenza i letti erano stati portati da poco meno di 30 a 60. Resteranno tutti attivi anche nella fase 2. Ovviamente con la speranza che non servano.

Professor Scotton, come affronterete la seconda fase dell'emergenza?

«Il problema più rilevante adesso è quello di selezionare e diagnosticare correttamente i casi sospetti di coronavirus, in modo da evitare possibili contagi all'interno dell'ospedale. A questo scopo, l'unità di Malattie infettive è stata incaricata di fare le indagini preliminari per escludere la presenza di tale infezione nei pazienti che hanno bisogno di essere ricoverati. Stiamo procedendo in questo senso in collaborazione con il Pronto soccorso, la Geriatria e le aree delle Medicine».

Anche per questo è stato confermato il raddoppio del reparto?

«Attualmente abbiamo 60 posti letto. Verranno tutti mantenuti per la gestione dei casi di infezione da Covid-19 che emergeranno da qui ai prossimi mesi».

Quanti pazienti avete ricoverato nel corso del picco della pandemia?

«Negli ultimi due mesi in Malattie infettive abbiamo seguito 265 pazienti positivi al Covid-19. Attualmente sono ricoverati 11 pazienti con contagio da Covid-19 confermato e 25 pazienti che presentano un quadro clinico sospetto potenzialmente riconducibile allo stesso Covid-19».

Nella nuova fase si punterà ancora di più a raggruppare i pazienti positivi in settori specifici dell'ospedale e a gestire a domicilio quelli che non presentano sintomi gravi.

«All'inizio di aprile abbiamo attivato un nuovo ambulatorio all'interno dell'unità di Malattie infettive dedicato alla gestione delle persone che sono state contagiate dal Covid-19 ma che presentano una sintomatologia che non richiede il ricovero, come le polmoniti più lievi. Lo stesso ambulatorio gestisce la somministrazione precoce dell'idrossiclorochina, un farmaco sperimentale. Fino a questo momento abbiamo seguito a livello ambulatoriale più di 80 pazienti. E pochissimi di questi hanno poi richiesto il ricovero in ospedale».

A proposito di farmaci, avete avviato altre cure sperimentali contro il coronavirus?

«Stiamo partecipando a uno studio clinico per verificare l'utilità del Tocilizumab nei pazienti che manifestano un peggioramento della funzionalità respiratoria, richiedendo quindi un trasferimento in Terapia intensiva».

Sono emerse positività al Covid-19 anche tra il personale del reparto?

«Tutte le indagini sierologiche e virologiche, cioè il tampone, eseguite sugli operatori sanitari delle Malattie infettive sono risultate negative. Questo conferma che l'elevato livello di attenzione nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, sovra-camici e così via, ndr) garantisce la salute degli operatori».

Adesso, insomma, ci si è preparati per la seconda fase dell'emergenza.

«Sì, sia per quanto riguarda il numero di posti letto a disposizione che l'organico e le competenze del personale. Siamo pronti ad affrontare eventuali colpi di coda del Covid-19 che potranno presentarsi nelle successive fasi della pandemia».

Mauro Favaro

