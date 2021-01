IL PUNTO

SCORZE' Zero positivi e sospiro di sollievo del Centro Servizi Anni Sereni di via Ronchi a Scorzè e dell'Amministrazione comunale. Dallo scorso 22 gennaio la struttura della residenza assistenziale polivalente Gruppo Italcliniche è pulita, ovvero non si sono più manifestati casi di Covid-19. Lo afferma Andrea Mazzucato direttore amministrativo del Centro che ieri ha incontrato il sindaco Nais Marcon nella sede dell'ufficio comunale. « Gli ultimi tamponi sono tutti negativi. Dopo la prima campagna vaccinale ora proseguiremo con la seconda per gli ospiti che non erano positivi. A tutt'oggi non si sono riscontrate ulteriori positività e non abbiamo rilevato alcun caso di Covid». In realtà Anni Sereni era uscita indenne dalla prima ondata dell'epidemia ma già alla fine dell'anno appena trascorso è scoppiato un focolaio con la seconda ondata di Covid-19 che si è portata via 37 persone su un totale di 141 ospiti. A questei se ne sono aggiunte altre 5 che sono invece decedute per altre patologie. Oggi nella struttura sono ospitati 99 anziani. «Con il focolaio d'allarme aggiunge Mazzucato tramite l'aiuto dell'Ulss abbiamo subito separato le persone positive da coloro che erano risultati negativi, e abbiamo iniziato lo smistamento nei 5 nuclei della struttura di cui ora solamente uno rimane chiuso in attesa di ricevere nuovi accoglimenti». Pur in un quadro favorevole rimangono comunque sospese le visite dei familiari mentre, come ha ammesso il sindaco, la struttura starebbe valutando le richieste del comitato dei familiari per ottenere 4 postazioni interfono. La struttura si avvale peraltro di 120 operatori con diverse specializzazioni e mansioni. Infine ci sono i lavoratori dei servizi essenziali come quelli della cucina e della lavanderia dati in appalto. Rimane attivo all'interno della struttura, come ha spiegato Andrea Mazzucato, il servizio di una squadra sociosanitaria proveniente dalla casa di cura Villa Laura di Bologna, complesso assistenziale che come Anni Sereni fa parte del Gruppo Italcliniche. Inoltre in via Ronchi rimane attiva l'assistenza medica specialistica per effettuare radiografie ed ecografie in stretta collaborazione con i medici dell'Ulss Serenissima.

Renzo Favaretto

