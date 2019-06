CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCORZÈTrovato morto a bordo strada, accanto alla sua bicicletta, in piena notte e con il volto insanguinato. Ma le cause sono ancora avvolte nel mistero. È un vero e proprio giallo il ritrovamento del corpo di Enrico Giacetti, architetto noalese di neppure 47 anni, che avrebbe compiuto a fine mese. Il fatto è avvenuto in centro a Scorzè, in via Cercariolo, ma in un orario in cui la principale strada che attraversa il paese era praticamente deserta. L'allarme è scattato dopo l'una di notte, lanciato da un passante e il decesso sarebbe...