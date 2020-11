LUTTO

SCORZE' Da tempo era malato di carcinoma ma l'altro ieri Paolo Stupazzini, 61 anni, ex consigliere comunale è morto all'ospedale di Covid 19 dopo una lunga degenza. Negli ultimi aggiornamenti dell'Ulss il suo nome è stato posto negli elenchi dei deceduti per la pandemia che con la seconda ondata ha comportato ancora una volta il riempimento degli ospedali e della sale di rianimazione. Paolo Stupazzini è stato consigliere comunale tra le fila dei Democratici di sinistra (Ds) durante l'amministrazione di centrosinistra di Romano Centomo sindaco (2004-2008). Risiedeva nella frazione di Gardigiano in via Nuova Moglianese. Non era sposato ma conviveva con la sua compagna ed era stato un dipendente della Telecom. Tre mesi or sono gli era morto il padre che era stato assistito fino al decesso anche dalla sorella. Di lui si ricordano gli interventi incisivi in consiglio comunale indirizzati soprattutto al fine di ottimizzare i servizi nella frazione in cui abitava. Allora tra gli argomenti da dibattere con slancio e impegno era come trovare i fondi per dotare ogni frazione di un vigile di quartiere. In un consiglio comunale era stata presentata una mozione nella quale si proponeva di dare il via libera per l'adozione di un agente che ogni mattina, dalle 9 alle 12, prestasse servizio nelle frazioni di Gardigiano e Peseggia dove il numero dei residenti superava quello del capoluogo. Peraltro a Peseggia è tuttora attiva anche una sede staccata degli uffici comunali e quella della biblioteca accanto al centro civico sulla piazza centrale della frazione. Tuttavia il consigliere Paolo Stupazzini aveva una visione più ampia del problema ed era convinto che fosse necessario coinvolgere sul problema della sorveglianza tutto il territorio comunale. Sarebbe stato perciò indispensabile coinvolgere tutti i cittadini di Scorzè in modo che potessero ricevere lo stesso trattamento. Da qui l'idea di istituire un vigile di quartiere a Scorzè capoluogo e in ognuna delle quattro frazioni. Progetto poi naufragato per mancanza di fondi e perché le casse dell'amministrazione comunale non avrebbero potuto supportare altri 5 agenti oltre a quelli in organico della polizia locale. Le esequie funebri che con tutta probabilità si celebreranno nella chiesa parrocchiale di Gardigiano non sono state ancora fissate.

Renzo Favaretto

