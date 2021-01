SCORZÈ

Iniziata la campagna di vaccinazioni anti Covid-19 nel Centro Servizi Anni Sereni, residenza assistenziale polivalente di via Ronchi a Scorzè. Ieri sono stati vaccinati i primi ospiti, circa una decina di anziani, risultati negativi ai test molecolari. La vaccinazione procederà nei prossimi giorni mentre già lunedì prossimo è prevista la vaccinazione di tutto il personale della struttura, circa un centinaio di dipendenti. Gli operatori che erano stati trovati positivi stanno via via rientrando al lavoro dopo aver ultimato il periodo di quarantena e dopo che, sottoposti ai nuovi tamponi, sono risultati negativi. «La situazione sanitaria dovuta alla pandemia all'interno della struttura sembra alleggerirsi» commenta il sindaco Nais Marcon, che aggiunge: «Durante la prima ondata di coronavirus ogni cosa sembrava andare per il verso giusto e non si era manifestato nessun focolaio pandemico. Ma con la seconda ondata si sono avute le prime segnalazioni e si è constatato che qualcosa stava sfuggendo. Così anche Anni Sereni di Scorzè, come del resto in linea di massima tutte le altre residenze sanitarie assistenziali per anziani, non è riuscita a sfuggire alla morsa dell'epidemia e si sono manifestati i primi casi di Covid-19».

Di fatto la struttura di via Ronchi ha dovuto subito intervenire per separare tra di loro gli ospiti circoscrivendo i casi riscontrati positivi dalle altre persone risultate negative. Ora dopo gli ultimi tamponi, su 104 ospiti rimasti in struttura, 70 sono i negativizzati e 34, peraltro in attesa dell'esito dei tamponi, sono relegati nella zona di quarantena. A Scorzè nell'anno appena trascorso dall'inizio della pandemia sono risultate 43 le persone decedute per coronavirus. Nel totale sono compresi anche i decessi della struttura per anziani che provengono da altri comuni e che sono obbligati per legge a ottenere la nuova residenza a Scorzè.

