Della tragedia di Sant'Ambrogio si è avuta notizia subito anche a Scorzè. Il sindaco di Trebaseleghe si è messo immediatamente in comunicazione con la sua collega Nais Marcon perché secondo informazioni raccolte dalla Polizia locale del comune padovano sembra che Alessandro Pontin 49 anni risultasse avere un domicilio nel comune limitrofo. L'uomo - originario di Noale, ma probabilmente solo per nascita - era separato da anni e frequentava abitualmente l'abitazione di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe dove viveva la mamma e dove si è consumata l'orribile sequenza di morte; non è stato chiarito da quanto si fosse spostato a Scorzè. Pare che già in precedenza l'uomo fosse seguito dai servizi sociali di Trebaseleghe. Dopo la separazione in ogni caso ritornava spesso a Sant'Ambrogio dove vedeva i figli. Ultimamente, sostengono alcuni i vicini, lavorava anche nel campo dell'edilizia. «Ho cercato di avere maggiori informazioni ma a Scorzè Alessandro Pontin non era registrato all'anagrafe e pare che non avesse amicizie o conoscenze spiega il sindaco Nais Marcon - Lo conoscevano invece molto bene a Sant'Ambrogio, specialmente il nucleo familiare di cui faceva parte e al quale era stato dato il soprannome di Battaglia. Mi è stato riferito a Sant'Ambrogio tutti sono rimasti allibiti di quanto è successo. Una tragedia immane a cui non riescono dare una spiegazione». «Nello stesso paese continua il sindaco - risiede anche la madre anziana e quasi di fronte alla sua abitazione il fratello che gestisce una attività lavorativa. Mi hanno detto che la famiglia Pontin è molto conosciuta a Sant'Ambrogio perché era titolare del panificio che si trova in centro del paese. Il panificio era stato poi ceduto alla morte del padre e dello zio morto in circostanze tragiche probabilmente durante un incendio». La comunità di Scorzè si è unita al dolore del paese confinante che dista pochi chilometri dal proprio territorio comunale. In realtà Alessandro Pontin non frequentava associazioni o la parrocchia del paese ma la notizia di quanto avvenuto ha riempito gli animi di tristezza proprio in un momento così difficile per tutta la collettività e in prossimità delle feste di Natale.

L'EX MOGLIE SOTTO CHOC

Da parte sua non ha retto alla notizia Roberta Calzarotto, la mamma di Francesca e Pietro, i due fratellini di 15 e 13 anni uccisi dal padre ieri a Trebaseleghe. Una casa, in via Sant'Ambrogio, nell'omonima frazione, che Roberta conosceva bene. Era la casa dove viveva quando si era sposata e che aveva lasciato qualche anno fa dopo essersi separata dal marito. Mai avrebbe pensato che quell'abitazione si sarebbe trasformata nella casa degli orrori. Ieri la terribile notizia. La notizia che il suo ex marito ha ucciso i figli e si è tolto poi la vita lasciando senza spiegazione un gesto che, forse, non potrà mai avere un perché. Roberta, 47 anni residente a San Giorgio delle Pertiche, nella frazione di Arsego, è stata informata ieri del tragico fatto. Una notizia troppo forte per una mamma, un dolore insopportabile che ha richiesto l'intervento del Suem di Camposampiero. Vicino a lei i suoi genitori, i nonni materni di Francesca e Pietro, che, come tutti in paese, ancora non riescono a capacitarsi di quanto sia accaduto.

