LA GARAUDINE Per tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale sono in arrivo centinaia di migliaia di mascherine per oltre 450.000 euro.ARCSÈ stata una corsa contro il tempo per potersi approvvigionare dei dispositivi, a seguito di una segnalazione urgente da parte della struttura di logistica di Arcs. Così l'Azienda regionale per il coordinamento della salute ha ritenuto necessario procedere con estrema urgenza all'approvvigionamento...