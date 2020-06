ARENILE SELVAGGIO

CAORLE È un problema annoso che riguarda, soprattutto la spiaggia di Levante. Stiamo parlando dell'occupazione abusiva da parte dei turisti (ma anche di qualche residente) del tratto di battigia e di spiaggia antistante gli stabilimenti balneari. L'ordinanza sulla disciplina dell'arenile emanata dal Comune di Caorle non solo vieta, come previsto a livello nazionale, di occupare con ombrelloni e teli da mare la battigia, ma più in generale tutto il fronte-spiaggia posto tra il mare e il limite delle concessioni demaniali. Le ragioni che hanno portato ad introdurre questo divieto sono molteplici: da un lato vi è l'esigenza di evitare ostacoli per eventuali interventi di soccorso dei bagnanti, dall'altro vi sono ragioni di tipo economico. Chi paga, infatti, per avere un ombrellone in prima fila ha più volte protestato per la presenza degli abusivi a pochi passi dal mare. Ed in effetti in questi primi giorni di grande affluenza da parte di turisti pendolari (soprattutto nell'ultimo fine settimana) sui social sono cominciate ad apparire diverse segnalazioni sul ritorno degli ombrelloni selvaggi, soprattutto nel primo tratto della spiaggia di Levante, quello più vicino all'insenatura della Sacheta. Questo è uno dei tratti di spiaggia più graditi ai pendolari, essendo a pochi passi dal pittoresco centro storico cittadino. «Ci rimettiamo al buon senso dei nostri ospiti ha detto Francesco Perissinotto, presidente del Consorzio Caorlespiaggia, che gestisce il 90% degli stabilimenti balneari del capoluogo occupare abusivamente quel tratto di spiaggia è un rischio perchè può comportare ritardi nell'accesso alla battigia da parte dei mezzi di soccorso. In un periodo così particolare come questo post emergenza coronavirus, l'uso corretto della spiaggia risulta ancora più importante».

D'altra parte in questi primi veri fine settimana di stagione turistica, il Comune di Caorle ha dovuto fare i conti con un organico della polizia locale ridotto: il Covid ha posticipato le procedure per l'assunzione non solo del personale a tempo indeterminato (ridottosi con la mobilità) ma anche di quello stagionale, che saranno completate solamente nei prossimi giorni. «Lo scorso anno avevamo a disposizione più vigili grazie anche alle risorse del progetto del ministero dell'Interno Spiagge Sicure che non è stato rinnovato spiega il sindaco Luciano Striuli Abbiamo comunque notato che per quanto riguarda il distanziamento sociale, nelle spiagge libere i turisti hanno dimostrato di sapersi autodeterminare. L'unica criticità segnalata è proprio quella dell'occupazione abusiva dell'area posta a lato mare delle concessioni. Nei prossimi fine settimana, vigileremo in particolare in quelle zone per garantire il rispetto delle norme».

Riccardo Coppo

