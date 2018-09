Scoperto senza vita dal papà e dal fratello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLTO NOTOMONSELICE Quando il fratello e il papà di Andrea Polato l'hanno trovato morto sul divano del suo soggiorno, nessuno avrebbe mai pensato che a stroncare quell'uomo nel fiore degli anni era stata la droga. La comunità monselicense restò sconvolta da quanto accaduto: il 44enne era in salute, molto noto come tutta la sua famiglia, che gestsce il ristorante La Parentesi. E in effetti il suo decesso aveva lasciato troppi interrogativi aperti: era giovane, senza patologie particolari. Com'è possibile che un uomo così possa morire in...