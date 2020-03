I CONTROLLI

ROVIGO Non solo spostamenti non giustificati, ma addirittura una palestra aperta in barba ai divieti.

La scoperta è stata invece effettuata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli sulle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio del Coronavirus, nel capoluogo una palestra è stata trovata aperta nonostante l'esplicito divieto e all'interno si trovavano tre persone, compreso il titolare: sono stati quindi denunciati dalle Fiamme gialle.

L'ARRESTO

Fra chi è stato controllato, non è mancato chi ha reagito in modo scomposto, né chi ha fornito false generalità venendo arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi. È successo a Rovigo, durante un controllo della polizia locale, guidata dal comandante Alfonso Cavaliere, lungo la pista ciclopedonale Baden Powell, chiusa con apposita ordinanza dal sindaco Edoardo Gaffeo, per evitare che venisse presa d'assalto come era accaduto domenica. Violando l'ordinanza sindacale, ma anche quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio del 9 marzo sulle limitazioni agli spostamenti, un giovane straniero stava su una panchina. Quando gli agenti hanno avviato l'identificazione, ha tenuto un atteggiamento ritroso e sprezzante. Il motivo? I documenti erano falsi. Questo gli è valso oltre alle altre due contestazioni anche l'arresto. Il pm di turno, Andrea Bigiarini, ha tuttavia disposto l'immediata liberazione, ritenendo che non vi fosse alcuna necessità di applicare misure coercitive, alla luce del tipo di reato e della situazione particolare di emergenza. Nel complesso, la polizia locale ha controllato 49 persone e 120 esercizi commerciali e questa è stata l'unica denuncia.

LE PROTESTE

Ai carabinieri di Adria, invece, è toccato far fronte alle vibranti proteste di chi era stato beccato a non rispettare le regole poste per la sicurezza di tutti. Durante i controlli nel centro città, infatti, hanno fermato quattro persone, due uomini e due donne, che stavano tranquillamente passeggiando e che, alla richiesta di spiegazioni sul loro spostamento non ne davano alcuno sentendosi liberi di poter fare quello che volevano. Uno dei quattro, un 37enne residente a Vicenza, ha addirittura minacciato i militari. Per i quattro è scattata la denuncia. In tutto, martedì sono state 18 le persone denunciate in tutto il Polesine dalle pattuglie dei carabinieri per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, appunto inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, per non aver fornito un valido motivo dello spostamento dalla loro abitazione.

FALSE ATTESTAZIONI

Per ben sei persone è scattata anche l'ulteriore denuncia per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, perché hanno fornito una autocertificazione nella quale indicavano motivi del proprio spostamento dalle rispettive abitazioni, risultati poi non veritieri. Intensi anche i controlli messi in campo dalla polizia, con 44 persone controllate e 5 denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Fra questi, tre ragazzi provenienti da Padova, due dei quali con precedenti per spaccio: sono stati subito intercettati dalla Volante appostata nei pressi del ponte di Boara e che ha subito individuato la situazione come sospetta, sono stati denunciati e rispediti a casa, evitando che la loro giratina serale di oltre 50 chilometri potesse continuare e che potessero mettere piede a Rovigo. Dalla Questura si spiega anche che l'ufficio passaporti, per coloro ai quali è stato cancellato o che abbiano dovuto posticipare l'appuntamento per le nuove disposizioni è offerta una possibilità di portare avanti parte delle pratiche per via mail. Per informazioni uffpassaporti.quest.ro@pecps.poliziadistato.it o 0425/202575.

F. Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA