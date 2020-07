LA DINAMICA

CASIER Un'auto che invade la corsia opposta, uno scooter che sopraggiunge e una manovra tanto disperata quanto inutile per evitare lo schianto. L'impatto e le fiamme. Non ha avuto scampo Stefano Bazzoli, 56enne di Fiscaglia nel Ferrarese, morto alle 8.15 di ieri mattina lungo la Romea nel tratto che attraversa Codevigo in provincia di Padova. Era partito da casa ed era diretto a Dosson di Casier, dove ha sede la Aurora Trattamenti Chimici, l'azienda di cui era socio. Non vi è mai arrivato perché sulla sua strada ha trovato la Citroen C3 guidata da L.T., 88enne di Mira che viaggiava verso Chioggia con la moglie E.B. di 83 anni accanto.

LA CRONACA

A quanto ricostruito dalla polizia stradale l'anziano ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Se per una distrazione, un sorpasso azzardato o un abbaglio del sole, dovranno chiarirlo le indagini. Inevitabile l'impatto con il Piaggio del 56enne che pure, hanno raccontato alcuni testimoni, avrebbe tentato una manovra disperata per evitare l'auto piombando a lato strada. Nello schianto lo scooter di Bazzoli si è incendiato e le fiamme hanno poi avvolto completamente anche la Citroen. mentre tuttavia i due anziani riuscivano a uscire dall'abitacolo, per il motociclista ogni tentativo di soccorso è stato vano. La Romea è rimasta completamente paralizzata, anche per consentire l'intervento dell'elisoccorso e dei mezzi del Suem e dei vigili del fuoco. La colonna di fumo nero era visibile anche da due chilometri di distanza.

I SOCCORSI

Gli anziani sono stati trasferiti all'ospedale di Piove di Sacco per essere visitati, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Si attendono ora i risultati dei test tossicologici disposti sul conducente dell'auto dal pubblico ministero che ha dato il nullaosta per la rimozione della salma. Identificare la vittima non è stato semplice e solo dopo il riconoscimento da parte del socio il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Schiavonia. L'ottantottenne alla guida, che agli agenti della stradale avrebbe dichiarato di essersi messo in strada con la moglie per andare a Chioggia a comprare del pesce, rischia ora concretamente di finire iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. I mezzi incidentati sono nel frattempo stati posti sotto sequestro. Lungo la Romea si sono registrati fortissimi disagi al traffico. Per quasi tre ore l'arteria è rimasta chiusa, con lunghe code e deviazioni obbligatorie. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 12.

LA VITTIMA

Bazzoli era socio dell'azienda Aurora Trattamenti Chimici di Casier e ieri mattina vi si stava recando per alcuni appuntamenti importanti. I colleghi hanno tentato di telefonargli a lungo prima di venire a conoscenza della tragedia. In mattinata gli inquirenti hanno rintracciato anche la moglie Ombretta Zironi, profondamente sconvolta nell'apprendere la notizia e che si è poi rifugiata nell'abitazione di via Biagio Rossetti. «Stavamo insieme da quindici anni ha affermato distrutta dal dolore. Era la mia forza. Ci siamo amati tanto, eravamo una bellissima coppia. Chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo può confermare le mie parole». Una vita spesa per la famiglia e il lavoro, la vittima non si tirava indietro neppure alla solidarietà. Era donatore di sangue e socio dell'Associazione italiana ricerca sul cancro. Sconvolti i colleghi di lavoro di Casier. Nonostante al momento dello schianto il traffico lungo la Romea fosse piuttosto intenso, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Da quanto si è appreso il motociclista stava transitando a una velocità moderata, ma in una frazione di secondo non è riuscito ad evitare l'impatto. I vigili del fuoco accorsi sul posto dopo aver spento l'incendio, provocato dalla rottura del serbatoio dello scooter per la violenza dell'urto e che ha attecchito parte della vegetazione a lato della strada, hanno collaborato con le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e rimuovere i detriti che hanno invaso l'asfalto. I resti della moto e della Citroen C3 sono stati portati via dal carro attrezzi.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA