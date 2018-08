Scooby, Damon, Nikita e gli altri: tra abbandoni e vite dietro una rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STORIEPADOVA C'è la storia di Damon, cucciolo di due anni di Amstaff, che «deve uscire dal canile il più presto». Ma anche quella di Nikita Aisha e Bonnie, tre gattini di poche settimane strappati alla strada e ora in adozione. Tutte storie, le loro come quelle di altre decine di cani e gatti, che sono raccontate passo dopo passo sulla pagina Facebook della sezione padovana di Enpa, l'Ente nazionale per la protezione degli animali. È lì che Raul, un Rottweiler adulto, cerca una nuova casa. «Era stato condannato dal suo padrone a...