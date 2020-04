SCONTRO

VENEZIA È scontro tra Actv e sindacati sull'aumento di corse previsto dal 4 maggio sia per la navigazione che su gomma. A confermare l'incremento è la stessa società che gestisce i trasporti lagunari, che ha fatto sapere che con l'avvio della Fase 2 partirà il potenziamento dei servizi: «Ci sarà un incremento di produzione che prenderà le principali fasce dedicate ai pendolari». Anche se Actv non si è esposta e afferma che per il dettaglio si dovrà attendere l'accordo con il Comune, atteso nei prossimi giorni. Ieri però si è tenuto un incontro tra azienda e sindacati da cui sono trapelate alcune informazioni: «La direzione navigazione - si legge in una comunicazione dell'Rsu - ha ricevuto dal sindaco l'ordine di fare le minori aggiunte possibili, aggiungendo solo corse pendolari e nei fine settimana delle corse balneari in sostituzione di quelle pendolari». Actv ha voluto subito stigmatizzare questa ricostruzione dei fatti attraverso il direttore generale Giovanni Seno: «La direzione smentisce totalmente la ricostruzione degli esiti di un incontro interlocutorio tra azienda e rappresentanti sindacali. La direzione di Actv non ha mai, e ripeto mai, ricevuto ordini dall'amministrazione comunale di fare le minori aggiunte possibili ai servizi attuali». Tra le altre indiscrezioni, sotto la lente di ingrandimento da parte dei vertici aziendali gli interventi ci sarebbero gli orari più critici, cioè quelli dedicati ai pendolari: «L'idea della navigazione è di aggiungere negli orari più critici (mattina 06.30-09.30/ pomeriggio 12.30-14.30/ serale 16.30-19.30) corse di linea 3 per Murano, alcune corse di 2/, corse di linea 6 (ogni 20 minuti), e di linea 4.1-4.2 (San Zaccaria-P. Roma e viceversa) ogni mezz'ora. Inoltre dovrebbero essere introdotti due turni di linea 14 (P. Sabbioni-San Zaccaria). Si fa riferimento quindi a un incremento di 42 presenze giornaliere». Anche in questo caso, Seno ha preso le distanze: «Le ipotesi di aggiunte corse prospettate non trovano ancora alcun riscontro in formali approvazioni, né da parte azienda, né da parte Comune. Non comprendo il motivo che ha portato le Rsu a redigere in tutta fretta una informativa ai lavoratori, mentre ancora sono in corso incontri e nessuna decisione è stata presa». Da ultimo, l'informativa girata dai sindacati ai dipendenti prosegue: «Si è parlato della prenotazione dei mezzi, che è di difficile organizzazione, anche se è stata pensata. Potrebbe essere adottata con più facilità nel servizio extraurbano».

RISCHIO SOVRAFFOLLAMENTO

Da tempo utenza, sindacati e politica si erano scagliate contro la decisione di tagliare in maniera così importante le corse, rispetto all'orario normale. Tanto da riportare un accesso dell'utenza al pubblico trasporto che, negato in passato da Actv, sarebbe stato eccedente rispetto alle capacità dettate dai provvedimenti di sicurezza. «Ci sono problemi di sovraffollamento, gente che rimane a terra e momenti di tensione. So che un pilota al massimo carico oggi (ieri, ndr.) ha saltato una fermata. L'azienda se n'è resa conto e quindi sta implementando corse, hanno poco da dire tagliamo, devono garantire i servizi, soprattutto con le isole, dove non si cammina sulle acque», ha accusato Giampietro Antonini del Sindacato Generale di base. Come lui, ad accusare l'operato e la programmazione strategica è anche il consigliere comunale del gruppo misto Renzo Scarpa: «Come fa una città realizzata su centinaia di isole a funzionare con il 30% delle ore necessarie? Ecco che la concentrazione che si verifica al Lido diventa assurda, con le persone che devono farsi largo tra la massa di gente per montare».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA