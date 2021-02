Incidente tra slittini nel primo pomeriggio di ieri a Piancavallo. Un bimbo di una decina d'anni e la mamma hanno avuto la peggio e sono finiti all'ospedale di Pordenone. Per soccorrere il bambino è stato fatto intervenire l'elicottero del Suem (che è arrivato dal Veneto) mentre la mamma è stata trasferita in ambulanza. Il bambino è stato sottoposto agli accertamenti, per valutare se avesse riportato particolari traumi, al Pronto soccorso. Le sue condizioni non sembravano però gravi. Così anche la mamma che avrebbe riportato qualche botta. Lo scontro tra i due slittini - in uno il bimbo con la madre, nell'altro una copia di conoscenti - è avvenuto verso le 14.30 su una delle piste in cui gli impianti sono chiusi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale di Promotur, anche i carabinieri della stazione di Aviano a i volontari del Soccorso piste della Sogit Sacile. Complice la bella giornata di sole ieri, dalla tarda mattinata fino al tramonto, la località sciistica ha visto la presenza di moltissima gente. Nonostante la chiusura degli impianti di risalita, in molti hanno raggiunto il polo montano avianese per qualche ora di divertimento sulle piste dismesse con ciaspole o slittini. Sono in moltissimi gli appassionati dello sci (circa 15mila sarebbero le prenotazione in registrate da Promotur in vista della ripartenza) che attendono di poter tornare. Ma il riavvio pare allontanarsi.

