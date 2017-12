CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scontro tra Comune e Porto. Il recupero dell'area ex locomotive in Marittima è messo in discussione. Il presidente dell'autorità portuale, Pino Musolino, ha infatti deciso di ripensarci prima di ratificare l'accordo: «Temo ci siano degli errori - ha detto - E io devo garantire la legittimità degli atti». Ma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro non ci sta e ricorda come nel frattempo siano maturati degli interessi pubblici e privati. Ed ora c'è il rischio che l'Autorità sia trascinata in una serie di cause civili. Il progetto di...