SERVIZI ALL'INFANZIA

VENEZIA «Scuole comunali pronte a ripartire? Non è vero: è solo propaganda». I sindacati commentano così la notizia sull'imminente riapertura di asili nidi e scuole d'infanzia comunali. Della questione se ne parla da settimane, più precisamente da fine aprile, quando il Governatore Zaia ventilava l'ipotesi di far coincidere la ripresa delle attività produttive del 4 maggio con la riapertura di nidi e scuole d'infanzia. Un'ipotesi sfumata che però è stata ripresa in questi giorni dall'Assessore alle politiche educative del Comune di Venezia Paolo Romor: «Tutto è pronto per riaprire e per tornare ad accogliere i tanti bambini che da più di tre mesi sono a casa, però ad ora non abbiamo ancora il via libera da parte del Governo si legge sul sito del Comune - Dopo un importante lavoro di sanificazione e di riorganizzazione, e dopo giorni di sopralluoghi con i tecnici e gli operatori - continua Romor - abbiamo predisposto i nostri 27 nidi e le 18 scuole d'infanzia comunali per poter essere riaperti già dal prossimo 3 giugno. Da parte nostra continueremo a tenere il motore acceso, pronti a ripartire non appena ci verrà data questa possibilità».

I SINDACATI

«Di quale sanificazione e di quali sopralluoghi parla l'Assessore Romor? Il personale Ames, che l'Assessore ringrazia in un comunicato, è tuttora in sospensione del lavoro e non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale su interventi di sanificazione - commenta Daniele Giordano, segretario generale della Funzione Pubblica della Cgil - Interventi che tra l'altro andrebbero attentamente pianificati, a tutela dei lavoratori e dei bambini che frequentano queste strutture. Dire che tutto questo si sta facendo è fuorviante e lesivo della dignità dei lavoratori di Ames che si sentono coinvolti in una propaganda politica che niente ha a che vedere con la tutela dei piccoli iscritti ad asili e scuole d'infanzia La confusione del Comune è talmente grande che le insegnanti e le educatrici ieri hanno ricevuto una mail in cui sono invitate ad andare a scuola a verificare la condizione degli spazi. Ma come: il Comune è pronto ad aprire lunedì e non ha ancora verificato la condizione degli spazi?».

Nella stessa mail ricevuta ieri si è chiesto inoltre alle educatrici e alle insegnanti di predisporre il materiale dei bambini negli armadietti per il ritiro da parte delle famiglie: «Anche questa è una contraddizione evidente continua Giordano - Se le scuole devono riaprire lunedì perché mandiamo le educatrici e le insegnanti a predisporre il materiale per il ritiro? La verità è che quello che viene comunicato dal Comune non rappresenta in alcun modo la situazione dei nostri servizi educativi e assistiamo invece alla propaganda politica sui diritti dei bambini».

POLEMICA STUCCHEVOLE

Per l'Assessore Romor quella della Cgil è però una stucchevole polemica, basata sul nulla. «Si cerca di coprire le responsabilità di un governo che ha completamente dimenticato i problemi dei bambini: noi abbiamo lavorato per essere pronti, aspettiamo solo la norma di legge che ci permetta di ripartire - replica Romor - Tutte le scuole sono state sanificate durante il periodo di chiusura, l'ulteriore sanificazione era stata fissata tra venerdì 29 maggio e lunedì 1 giugno, ma ovviamente la sospendiamo in attesa che arrivi il via libera del Governo. Farla ora che non ci è consentito aprire, per poi doverla rifare quando si potrà riaprire, sarebbe un inutile spreco di soldi pubblici, e una mancanza di rispetto per i lavoratori. È chiaramente strumentale attaccare il lavoro dell'amministrazione su un qualcosa che deve essere fatto immediatamente prima di aprire, proprio per dare la massima igiene ai bambini». Romor replica anche sulla questione del recupero dei materiali da parte delle famiglie: «Gli armadietti vanno svuotati proprio in vista della ripresa: per rispettare linee guida, non è possibile farli utilizzare per motivi di igiene e perché è previsto che il genitore che accompagna il bimbo gli cambi le scarpe e le porti via, altrimenti si intaserebbe la sala d'ingresso e non si rispetterebbe il distanziamento. Inoltre una parte delle famiglie non ha richiesto di riprendere e vuole i propri effetti personali».

Alice Carlon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

