CAVARZERE (d.deg.) «Basta polemiche su facebook. Parliamone in consiglio comunale e troviamo una posizione unitaria». E' una sorta di tirata d'orecchi quella che il consigliere Emanuele Pasquali mette in atto nei confronti di qualche collega e del sindaco stesso. Ieri, infatti, la vicenda dei migranti positivi al Covid, alloggiati a Cavarzere dalla Prefettura, ha raggiunto livelli di scontro altissimi, tra il consigliere leghista Pierfrancesco Munari che ha accusato il sindaco di aver mentito, quando aveva detto di non esserne stato preventivamente informato dal Prefetto Zappalorto e lo stesso primo cittadino, Henri Tommasi, che ha definito «vile» tale affermazione ribadendo, anche forte di notizie di stampa, le sue affermazioni, e accusando Munari di speculazione politica. L'origine dello scambio di accuse è stata l'ordinanza, del 17 luglio, con cui il sindaco obbligava i migranti, allora collocati in un appartamento di piazza della Repubblica (ora svuotato) e in località Rovigata, di «isolamento fiduciario e non allontanamento» dalle abitazioni in questione. Nell'ordinanza sindacale veniva citata l'ordinanza della Questura, in data 16 luglio (lo stesso giorno di arrivo dei migranti) che disponeva il loro trasferimento da Jesolo a Cavarzere. Tanto è bastato a Munari per affermare, su facebook, che «il sindaco sapeva dal giorno prima», ottenendo applausi virtuali dai suoi ed espressioni di condanna verso il sindaco. Quest'ultimo ha risposto con un post durissimo, nel quale accusava Munari di «disinformazione acchiappa-like» e ribadiva di aver ricevuto l'ordinanza della Questura il giorno 17.

