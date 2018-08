Scontro Salvini-Fico Sbarcano i minori Aperte 3 inchieste `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Lo scontro del settimo giorno non è più solo con Malta e con Bruxelles, ma diventa a tutto campo. «O cambiate Paese o cambiate ministro», dice il leader dell'Interno Matteo Salvini, lanciando un ultimatum in diretta Facebook e rivolgendosi a chiunque non condivida la linea del Viminale, cioè continuare a negare lo sbarco della nave Diciotti della Guardia costiera, attraccata a Catania e con 177 migranti a bordo. Sul caso «Diciotti» indagano tre procure: Agrigento, Catania, Palermo. Una delle inchieste - quella del...