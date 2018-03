Scontro rinviato nel Pd, ma è tensione sui gruppi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Una mina disinnescata. La Direzione in programma per domani non sarà il terreno su cui si giocherà la resa dei conti in casa dem. Ma non di vera tregua si tratterà, perché la battaglia potrebbe spostarsi sulle prossime mosse parlamentari, a cominciare dalle presidenze dei gruppi. Il canovaccio non dovrebbe riservare sorprese: ufficializzate le dimissioni di Matteo Renzi da segretario, Maurizio Martina, in quanto vice, assumerà la reggenza del partito. La vera sorpresa potrebbe essere proprio la presenza del numero uno uscente, che...