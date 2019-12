Scontro, muore a 21 anni Stava andando al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀAncora una giovane vita spezzata. Ancora una mamma che non vedrà tornare a casa il proprio figlio. E ancora una vittima della strada. A perdere la vita, mentre stava andando al lavoro, è Marco Scarpa, 21 anni compiuti il 18 agosto scorso, residente a San Donà in via Pralungo. L'auto con cui viaggiava è sbandata ed è finita contro un autoarticolato. Il fatto è avvenuto poco dopo le sette del mattino di ieri, lunedì. Marco Scarpa, che aveva studiato elettronica all'istituto professionale statale Mattei di Fossalta di Piave, dopo...