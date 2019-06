Scontro fra due coalizioni dopo la diaspora dei 5 stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPINEAEra il 16 febbraio quando si è rotto ufficialmente il ghiaccio della campagna elettorale di Spinea. Per il dopo Checchin, che aveva già annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla politica, la prima a farsi avanti era Martina Vesnaver. Sul suo nome il centrodestra era riuscito a compiere un piccolo miracolo: mettere d'accordo tutti e tentare la sfida di una coalizione unita, senza scherzi dell'ultimo minuto. Alla forza politica della Lega faceva da contraltare la presenza di un'anima civica forte, in città, come quella della lista...