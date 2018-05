Scontro Di Maio-Salvini Spunta il premier-garante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA È tornata in stand-by, pronta però a riemergere per superare il nuovo stallo, la stagione del premier terzo: il garante del contratto. Da ieri mattina è riesplosa la guerra dell'ego: Matteo Salvini, a sorpresa, in un incontro con Luigi Di Maio ha di nuovo chiesto per sé palazzo Chigi. Perché con lui premier, ha spiegato al leader 5Stelle, la maggioranza sarebbe più solida: arriverebbero i voti di Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi non scenderebbe sul sentiero di guerra, fette importanti di Forza Italia potrebbero...