Scontro con un'auto, muore motociclista trentenne

Schianto mortale sulla strada del rientro verso casa dopo una gita in montagna in motocicletta. Non c'è stato nulla da fare ieri sera per un trentenne padovano: il centauro, entrato in collisione con una macchina lungo la Feltrina, a poche centinaia di metri dai confini provinciali tra Belluno e Treviso, è precipitato sull'asfalto subendo ferite letali. L'uomo, E.S le sue iniziali, classe 1987, è morto praticamente sul colpo davanti agli occhi di tre amici che, come lui in motocicletta, stavano scendendo verso la pianura dal Feltrino.La...