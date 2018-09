Sconti sulle tasse per riaprire i negozi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SORPRESAPADOVA Quando ha ricevuto i dati dello Sportello attività produttive, l'assessore al Commercio Antonio Bressa quasi non voleva crederci. I numeri indicano che dalla fine del 2017 all'agosto scorso il numero di negozi in città è cresciuto. Bene! ha pensato l'assessore, è il momento giusto per far entrare nel vivo la campagna Riapriamo con te! lanciata nella scorsa primavera. Senza dubbio infatti fra gli eroi che sfidando burocrazia, grandi centri e l'online hanno avuto il coraggio di aprire, ci sarà senz'altro qualcuno che ha le...