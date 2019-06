CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCONFITTOSPINEA Perso per poco più di una cinquantina di voti. Emanuele Ditadi non ce l'ha fatta a diventare il successore di Silvano Checchin, non è riuscito a colmare il distacco di quasi 10 punti percentuali con cui il centrodestra guidato dal nuovo sindaco Martina Vesnaver si era imposto già al primo turno di due settimane fa. Dopo 10 anni dunque il Comune di Spinea cambia colore politico. Il risultato all'inizio sembrava incerto, tanto che gli animi cominciavano già a scaldarsi nella speranza di ribaltare il risultato del primo turno....