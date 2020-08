IL RISULTATO

VEDELAGO Quaranta giorni, un'impegnativa serie di investimenti e un obiettivo centrato: riuscire a soffocare un principio di focolaio di coronavirus e riprendere a pieno ritmo le attività produttive. A riuscire nell'impresa è stata Master S.r.l., storica azienda con sede in via del Lavoro a Vedelago, che produce piatti e prodotti alimentari freschi. A luglio dieci dipendenti erano risultati positivi al virus e la società aveva deciso di far sottoporre a un ciclo di tamponi tutti i suoi 110 lavoratori. Una scelta maturata confrontandosi con l'avvocato Alberto Bozzo, che a sua volta ha chiesto il supporto del dottor Raffaele Tortoriello, responsabile primario del laboratorio analisi dell'ospedale San Camillo di Treviso, e che in questi giorni ha dato frutto. Debellato il Covid, ora l'azienda guarda al prossimo futuro con lungimiranza, tanto da aver deciso di offrire ai dipendenti anche la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza.

I PRIMI TEST

Tutto è cominciato quando un lavoratore ha segnalato di avere qualche linea di febbre. Eseguito il test, è risultato contagiato. A quel punto gli amministratori della società, Adriano Bianco e Giovanni Favretto, hanno attivato l'apposito protocollo precedentemente messo a punto con l'avvocato Bozzo dello studio Paternostro. A spese dei datori di lavoro, tutti i 110 dipendenti sono stati sottoposti a tampone dal dottor Tortoriello che si è recato personalmente nello stabilimento. Nove, tutti asintomatici, sono risultati positivi e, con altri dieci negativi ma che erano entrati in contatto con loro, sono finiti in isolamento domiciliare. Dopo altri due tamponi ciascuno, oggi l'organico aziendale conta tutte persone negative e il lavoro è ripreso a pieno ritmo. «Fortunatamente nessuno ha avuto sintomi gravi né è stato ricoverato spiega Bozzo. per l'azienda è stato un gravoso onere, sia per il costo degli esami che per la necessità di ricorrere a lavoratori esterni e interinali per sostituire chi era in quarantena e non interrompere la produzione. Ora però la soddisfazione è grande: tempestività e impegno pagano. Una scelta che meriterebbe d'essere di esempio, per la salvaguardia dei lavoratori e di conseguenza del tessuto economico locale».

IL NUOVO TRAGUARDO

Quando dalla Usl è arrivata la conferma della completa negativizzazione di tutti i positivi, in casa Master si è capito di aver agito nel modo giusto. Con questa convinzione i vertici aziendali hanno deciso di andare oltre, specie a fronte del recente aumento di contagi anche in altre imprese della Marca e dell'arrivo della stagione autunnale e invernale. La settimana scorsa è stata avviata una campagna informativa dedicata al vaccino anti influenzale. Tutti i dipendenti che vorranno eseguirlo, potranno ottenerlo a spese dell'azienda. Al momento è in corso la raccolta delle adesioni, che saranno poi trasmesse all'Azienda sanitaria.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA