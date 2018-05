Sconfitta per la Lega e rivincita degli azzurri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVINCITA FORZISTASACILE La pesante sconfitta di Alberto Gottardo - più che doppiato dal clamoroso 67% dell'ex collega di giunta Carlo Spagnol - è anche la sconfitta della sua vasta coalizione in cui compare l'intero spettro partitico del centrodestra eccetto, ovviamente, Forza Italia che ha sostenuto Spagnol. Ma la debacle del giovane Gottardo segna, forse prima di tutto, una cocente sconfitta per la Lega. Proprio il partito di Matteo Salvini è stato tra i fautori dell'alleanza anti-Spagnol, che doveva suonare però come...