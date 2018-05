CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCOMMESSA VINTANERVESA In dieci anni da vice e 5 da sindaco non gli si era mai visto addosso un sorriso del genere. Fabio Vettori, per una volta, ha smesso i panni dell'ingegnere (pur non rinunciando al vestito elegante) e indossato quelli del tifoso. Non di questo o quel ciclista, ma della sua Nervesa. «Credo che non siamo meno di 40mila -ha detto-: c'è gente dovunque. E abbiamo ricevuto i complimenti di tutti: da Rcs alla polizia. Tutto è filato liscio».I RINGRAZIAMENTIPoi Vettori ha parole dolci per tutti. Dal governatore Luca Zaia alla...