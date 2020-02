GIOCHI

MESTRE Il Casinò di Venezia ci scommette: lunedì prossimo potrà riaprire le due sedi di Ca' Noghera e di Venezia. D'altro canto chi meglio di una casa da gioco può scommettere sulle previsioni? Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e del governatore del Veneto Luca Zaia ha imposto la chiusura di cinema, teatri e anche casinò fino al primo marzo compreso ma è valido per 14 giorni e quindi rinnovabile. La speranza, dunque, è che le condizioni sanitarie consentano di non farlo.

Nel frattempo l'Azienda sta completando la sanificazione totale degli ambienti, delle slot machine, dei tavoli da gioco, dei gettoni per farsi trovare pronta ad accogliere i clienti: intervento straordinario che si aggiunge a quelli ordinari che già effettua di frequente come il cambio dei filtri negli impianti di aerazione che avviene normalmente ogni settimana durante tutto l'anno. E per richiamare i giocatori ha preparato anche due filmati che diffonderà tramite i social e i mezzi di comunicazione: sono video che mostrano gli addetti alla sanificazione al lavoro in ogni angolo delle due sedi, così da tranquillizzare gli utenti sul fatto che troveranno ambienti sani.

Uno sforzo importante quello che sta facendo l'Azienda che non vuole veder vanificare i primi risultati positivi degli incassi che a gennaio avevano visto un aumento di 2 milioni di euro rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, un margine che, purtroppo, con la chiusura forzata, si è ridotto. (e.t.)

