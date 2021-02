È scivolato per una cinquantina di metri lungo il pendio ghiacciato procurandosi diverse fratture ad una gamba. La chiamata è arrivata intorno alle 12.10 dalla strada forestale che conduce a Malga Avrint sul versante Nord del Monte Piombada attivando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso regionale.

A chiamare i soccorsi tre giovani, due maschi e una femmina, che stavano percorrendo la forestale quando uno di loro, M.D.D ., di San Daniele, del 1990, che calzava semplici scarpe da ginnastica, è scivolato prendendo velocità lungo il pendio sottostante. Nel tentativo di fermare la caduta si è aggrappato all'amico facendo cadere anche lui. Fortunatamente l'amico è riuscito a fermarsi riportando poche contusioni, mentre lui è scivolato per cinquanta metri fermandosi contro alcune piante. L'elisoccorso ha sbarcato con il verricello il medico e il tecnico che hanno stabilizzato il paziente mentre le squadre di terra hanno aiutato il team a imbarellarlo. Per consentire il recupero con il verricello della barella con il ferito si è resa necessaria una calata della stessa su uno spazio più adatto, circa una sessantina di metri più a valle. Il giovane è stato portato a Tolmezzo. I suoi compagni di gita sono stati riaccompagnati a Sella Chianzutan dalle squadre di terra.

