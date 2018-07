Scippo su sanità e sconfitta Cciaa Il Pd: Fedriga ha già voltato le spalle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRIMO TESTPORDENONE Se l'assestamento di bilancio della giunta Fedriga - a due mesi dal voto - doveva essere una sorta di primo test per il territorio in cui il centrodestra ha ottenuto il maggiore consenso elettorale il risultato non sarebbe stato dei migliori. Anche se sul fronte dell'istruzione e dell'università il territorio pordenonese ha portato a casa un bottino che può fare comodo. Oltre al contributo di 400 mila euro per la scuola Lozer (che pone le basi affinché il Comune cominci a ragionare sulla realizzazione di un nuovo...