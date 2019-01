Sciopero della fame e acqua razionata emergenza per le due navi ferme al largo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOROMA Acqua razionata e rifiuto del cibo. Dopo diciassette giorni di attesa in mare l'allarme per la situazione a bordo delle due imbarcazioni ancora al largo di Malta cresce. «Non possiamo resistere ancora a lungo, da un momento all'altro qualcuno potrebbe decidere di fare azioni autolesioniste», dice Giorgia Linardi, portavoce italiana di Sea Watch, che manifesta apertamente le sue preoccupazioni per le condizioni a bordo, con 32 migranti - ai quali si aggiungono i 17 salvati dalla nave dell'altra Ong tedesca, Sea Eye, anche loro...