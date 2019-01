Scintille tra Marcon e Spaliviero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il decreto sicurezza, per il Pd diventa dell'insicurezza ma per il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon «è quello che si aspettava da tempo, o almeno lo aspettavano quei sindaci che si sono dovuti far carico di oneri rispetto all'immigrazione che non competevano a loro». «Castelfranco è una città solidale - afferma la neo segretaria del Pd Teresa Spaliviero - Purtroppo i cittadini dovranno fare i conti con il decreto cosiddetto sicurezza, che è destinato ad aumentare l'insicurezza di tutti, perché abolisce la protezione umanitaria e...