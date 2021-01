L'INCIDENTE

CORTINA E' stato rinvenuto sotto uno spessore di 80 centimetri di neve il corpo senza vita di Paolo Pitscheider, lo scialpinista altoatesino di 50 anni, residente nel comune di Badia, che è stato travolto ieri mattina da una valanga, precipitata sopra la Val Travenanzes, in territorio di Cortina d'Ampezzo.

L'ESCURSIONE

L'uomo era partito con due amici da Capanna Alpina, nella zona dell'Armentarola, per compiere il giro delle Cime di Fanes, con l'intenzione di risalire il Valon de Cianpestrin, superare forcella Casale, a 2.760 metri di altitudine, scendere in Val Travenanzes e rientrare al punto di partenza, per forcella Lagazuoi e la lunga discesa della pista da sci dell'Armentarola. L'incidente è avvenuto nel momento in cui i tre hanno scollinato il passaggio fra i monti Casale e Cavallo, vicino al Bivacco della Pace, per affrontare la spettacolare discesa in Val Travenanzes. Dalle informazioni raccolte dai soccorritori, che hanno sentito i compagni di escursione, quando erano poco sotto la cima, proprio a confine fra i due comuni, fra il Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, gli altri due scialpinisti sono scesi uno alla volta; quando è stato il suo turno, Pitscheider è passato un poco più alto, è incappato in un cumulo di neve ventata ed è caduto, ha quindi preso velocità sul distacco di neve, che lo ha trascinato per circa 900 metri, per finire in un vallone a fianco di quello da cui i tre avrebbero dovuto scendere.

L'ARRIVO DEI SOCCORSI

L'allarme è scattato poco dopo le 11 e i soccorritori hanno potuto subito avvalersi delle coordinate, fornite dai due compagni di escursione, esperti ed equipaggiati. I due uomini nel frattempo erano già scesi sino a metà valanga, nel tentativo di aiutare l'amico, ma erano stati fermati da salti di roccia. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto la slavina, si è portato alla base e ha iniziato la ricognizione della massa nevosa, dal basso verso l'alto. L'apparecchiatura Artva dell'eliambulanza ha captato il segnale emesso dallo strumento che lo scialpinista aveva con sé. Sbarcati nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila hanno completato la ricerca da terra, hanno individuato il punto in cui si trovava Pitscheider, iniziato il sondaggio e infine estratto il corpo dalla neve. Nel frattempo l'elicottero era andato a imbarcare due soccorritori della stazione Cnsas di Cortina e due militari del soccorso alpino dei Carabinieri. Sbarcato anche il personale medico, ha constatato il decesso dell'uomo.

IL RECUPERO

Con una manovra in hovering, l'elicottero ha caricato a bordo i due compagni per trasportarli a valle, per poi provvedere al recupero della salma. Attrezzatura e soccorritori sono stati infine riportati sull'aviosuperficie di Fiames, alla base dall'elicottero dell'Air service center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Paolo Pitscheider era un grande appassionato di sci alpinismo e di escursioni in montagna: sul suo profilo Facebook ci sono numerose fotografie di escursioni e gare, sulle montagne di casa e sull'intero arco alpino. Così come i suoi compagni di gita era attrezzato con le apparecchiature elettroniche di ricerca, ma l'entità del distacco non gli ha lasciato scampo.

LE PRECAUZIONI

Nel bollettino Dolomiti neve e valanghe di Arpav Veneto il pericolo è indicato, in questi giorni, di grado 2 moderato. Il freddo di questi giorni mantiene a debole coesione la neve superficiale; gli strati superiori del manto nevoso hanno in generale migliorato il loro consolidamento, anche se a profondità di 40 e 80 centimetri sono presenti strati fragili di brina di superficie ricoperta. In questo inverno, nel quale non è consentita la pratica amatoriale dello sci alpino, molte persone si dedicano all'escursionismo o allo scialpinismo, attratti anche dalle ingenti nevicate, che hanno creato un ambiente ammaliante, ma comunque da affrontare con avvedutezza.

Marco Dibona

