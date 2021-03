L'INVERNO NERO

BELLUNO Il fatturato medio di una stagione invernale degli impianti di risalita della provincia di Belluno è pari a circa 60 milioni di euro. «E quest'anno siamo a zero», sentenzia Renzo Minella, responsabile veneto di Anef, l'associazione nazionale esercenti funiviari. A parlare e a certificare la crisi nera del settore sono i numeri. E nel frattempo, pur invocati da tutti, non sono arrivati né indennizzi né ristori. Circa 600 le persone coinvolte in maniera diretta e indiretta sugli impianti di risalita bellunesi, un migliaio in Veneto. Anche loro a fatturato zero. E chi pensava di poter recuperare almeno un po' nel caso l'attività sciistica fosse ripresa a marzo, è stato deluso. Perché il nuovo Dpcm fissa la riapertura a dopo Pasqua. «A meno che non ci sia un altro rinvio», sibila ancora Minella.

SUL FALORIA

Per tutti insomma la stagione è finita, fatta eccezione per gli impianti sul Faloria. Dice infatti Enrico Ghezze: «Noi saremo gli unici a poter riaprire. Come al solito arriveremo a metà maggio, perché abbiamo le piste da quota 1.800 sino a 2.300. Sui continui rinvii dico che ci vogliono far morire, una morte lenta, tutti i giorni c'è qualcosa e questa è la quarta volta ormai che l'apertura viene rimandata». Dallo scorso 17 febbraio Ghezze aveva anche assunto 25 operai, che dopo Pasqua saliranno sino a 35-40: «E nonostante la stagione non sia più ripresa, non li ho licenziati, anche perché dopo tanti rinvii sinceramente non pensavo accadesse di nuovo». Se poi gli si chiede di quantificare le perdite, dice: «Circa 7 milioni di euro: è un anno che non lavoriamo. E di certo non ci salverà aprile: ormai la stagione è persa». Ghezze, come tutti, aveva anche sostenuto delle spese per adeguarsi alle varie prescrizioni: «La beffa? Non abbiamo nemmeno potuto usufruire della legge per avere accesso ai bonus per l'acquisto di vaporizzatori, perché dopo 6 ore la somma a disposizione era già finita».

NEVEGAL

Numeri completamente diversi quelli del Nevegal. Alessandro Molin, presidente della Nevegal 2021, è sconsolato: «Si tratta di una presa in giro. Più che scrivere apertura dopo Pasqua, sarebbe stato giusto scrivere la stagione è finita. È come dire: potete andare al mare dopo il 20 settembre». Eppure anche sul Colle in vista della riapertura di marzo si erano attrezzati: «La perdita per noi è enorme e vale 4-500mila euro. A perderci non sono solo gli impianti di risalita, ma tutto il movimento: maestri di sci, venditori di sci...». Molin fa parte anche del Collegio dei maestri sci del Veneto: «Siamo circa 1.600 e fra questi hanno potuto lavorare solo quelli che sono anche allenatori ed esercitare quest'ultima professione». È in nome di questa attività che il Nevegal è rimasto comunque aperto, cioè per gli allenamenti e le gare giovanili di atleti Fisi: «Lo abbiamo fatto come attività sociale e abbiamo permesso a 5-600 ragazzi di poter uscire di casa». Poi aggiunge amaramente: «A me pare che contagi nello sci non ce ne siano stati e mi devono spiegare qual è la logica che fa chiudere gli impianti che prevedono attività all'aria aperta, ma lasciano accessibili supermercati e fabbriche. Noi eravamo pronti a garantire il rispetto di tutti i protocolli distanziamento, percentuale di presenze, prenotazione - e abbiamo anche sostenuto delle spese. Credo davvero che lo sci sia l'ultimo dei problemi».

MONTE AVENA

Dagli impianti del monte Avena ecco la voce di Lionello Gorza: «L'ultimo decreto vuole semplicemente dire che la stagione è finita. Ho accolto la decisione senza sorpresa, ormai eravamo rassegnati. Se avessimo potuto aprire a marzo, qualcosina saremmo riusciti a fare. Per noi è una perdita importante, con un incasso stagionale di circa 200mila euro». E dopo aver speso circa 3.000 euro per adeguarsi alle diverse disposizioni, acquistando apposita segnaletica e distanziatori, Gorza ha lasciato a casa 8 persone impegnate a preparare e aprire i circa 6 chilometri di piste.

Giovanni Santin

