LIVINALLONGO DEL COL DI LANA Arabba trema. Con 60 chilometri di piste, 15 milioni di passaggi all'anno e 370 mila presenze turistiche, l'economia del paesino di 1300 anime guidato dal sindaco Leandro Grones è appesa alle prossime misure del Governo. «Tutta la mia comunità è legata fortemente al turismo spiega il primo cittadino -, dall'albergatore a chi lavora in cucina fino a chi vende formaggi. L'umore? C'è tanta preoccupazione». Ma ci si rimbocca le maniche, chiaro, da vera gente di montagna. Così una settimana fa, essendo le temperature favorevoli, nel comprensorio Arabba Marmolada sono stati messi in funzione i cannoni per sparare la neve nella speranza, certo, di aprire quanto prima.

A Sant'Ambrogio? «Forse commenta Grones -, o forse per il 22 dicembre». Si naviga a vista, ecco. I gestori degli impianti stanno lavorando per prepararsi alla stagione, per farsi trovare pronti quando, dopo il 3 dicembre, le disposizioni potrebbero cambiare. Quello di Arabba è il comprensorio più importante del Veneto in termini di incassi e di passaggi, su di esso si regge la vita di un'intera comunità. Da tradizione l'avvio della stagione è segnato per l'8 dicembre quando si parte in pompa magna e all'apertura delle piste arrivano frotte di lombardi. Una fetta di appassionati che quest'anno, a logica, mancherà. Come mancheranno gli stranieri, che da soli rappresentano il 60% del via vai nel piccolo comune. «Gli impiantisti non possono attendere di capire cosa dirà il prossimo decreto per mettersi all'opera spiega ancora il sindaco -, ci vogliono le giuste condizioni climatiche per sparare la neve, è un processo molto complicato. Per cui per ora, per senso di responsabilità, ci si prepara e poi si vedrà. Certo è che la preoccupazione è tanta».

Le strutture ricettive al momento sono chiuse, non sono ancora stati intercettati i lavoratori stagionali e anche sul fronte delle prenotazioni vige la cautela. I clienti chiamano, i primi approcci sono timidi e chiedono esclusivamente di sapere se l'albergo o la pensione apriranno a dicembre. Qualcuno si dice pronto a partire per la settimana sugli sci, se le norme lo consentiranno, ma le prenotazioni sono ancora poche. Insomma, si naviga a vista. Grones vorrebbe un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, al limite una presa di posizione ferma da parte della Regione. «Se ci affidiamo all'Europa per questa decisione siamo rovinati dichiara -, la decisione credo debba essere presa a livello di conferenza Stato Regioni. Stiamo parlando di un'economia importantissima per queste zone, tutti da noi hanno a che fare con gli impianti, qui l'economia del comune è basata su questo, chi fa agricoltura vende formaggio ai turisti, qui gira tutto attorno al turismo. Se dovesse crollare questo settore sarebbe un vero problema. Istituire un fondo a sostegno delle famiglie che potrebbero trovarsi in difficoltà? Io lo farei subito, ma poi dovrebbe pensarci il Governo a riempire quel capitolo del bilancio, il Comune al momento purtroppo non ha risorse da allocare».

In Val di Zoldo il sindaco Camillo De Pellegrin davanti alle incertezze delle prossime settimana ha già messo le mani avanti proponendo ai suoi consiglieri di istituire un capitolo apposito del bilancio, un fondo per i cittadini messi in crisi da una stagione che, forse, non partirà.

Alessia Trentin

