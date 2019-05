Schiucaz fa le valigie sotto l'incubo frana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAALPAGO Quindici minuti ciascuno per fare i bagagli e lasciare la propria abitazione. Ma solo pochi dei 17 abitanti di Schiucaz, evacuati già domenica pomeriggio sotto la minaccia di una frana di circa 6mila metri cubi, sono riusciti ad entrare nelle proprie abitazioni per raccattare lo stretto necessario per quella che sarà una lunga e magra vita da sfollato. La frana, che viaggia a circa 5-7 centimetri all'ora lungo il costone che sovrasta la Provinciale 5 di Lamosano, nel tratto chiamato Fail, ieri ha dato segnali inquietanti,...