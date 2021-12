LA SITUAZIONE

MONSELICE Le ripetute richieste da parte dei sindaci della Bassa Padovana affinché all'ospedale Madre Teresa restassero attivi anche i servizi di assistenza ordinaria rispetto a quelli Covid, sono state recepite dall'Ulss 6. Rimangono infatti in funzione le attività di punto nascita e i servizi materno-infantili, Ostetricia e Pediatria, oltre al reparto di Oncologia e alla Chirurgia oncologica, alla Psichiatria e alla dialisi. Anche il poliambulatorio continua a operare secondo le disposizioni regionali.

L'area del pronto soccorso sta lavorando a pieno regime per l'accoglimento di persone Covid positive ma anche come primo intervento, rivolto a chiunque ne avesse bisogno. È stato previsto inoltre un piano di rafforzamento del personale operante. L'incontro, quindi, ha avuto un primo esito positivo anche se rimane fissato per oggi alle 10 un sit-in dei sanitari dopo la raccolta firme Salviamo l'ospedale di Schiavonia.

Oltre a questo primo appuntamento per dire no a gran voce alla destinazione di Covid Hospital, il 26 dicembre i 44 sindaci della Bassa intendono promuovere una manifestazione di tutto il territorio sempre davanti al Madre Teresa, chiedendo a tutti di partecipare perché Ci venga restituito il nostro ospedale per acuti ed emergenze, proprio come accaduto pochi giorni fa.

Il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, afferma: «Il mio impegno e quello di tutti i sindaci del territorio e più che mai determinato affinché il diritto alla salute dei cittadini sia garantito al pari di quello di quelli di tutta la provincia». Per questo si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra la direzione regionale, la direzione strategica dell'Ulss 6 Euganea, la direzione dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta, i capi dipartimento, i primari maggiormente coinvolti nel contrasto all'emergenza pandemica e, successivamente, con una rappresentanza di medici firmatari di una richiesta di incontro.

Durante i due momenti di confronto, avvenuti alla presenza del direttore di Sanità e Sociale della Regione Veneto, Luciano Flor, è stata ribadita da parte sua e del direttore generale dell'Ulss 6, Paolo Fortuna, la ferma volontà di mantenere il più possibile aperti i servizi sanitari rivolti alla popolazione, pur in presenza di una pressione Covid che ormai da un paio di settimane ha collocato l'Ulss 6 in fase 3, fase in cui deve avvenire, su tutto il territorio aziendale, la progressiva riduzione dei servizi ordinari per favorire in tutti gli ospedali l'accoglimento di pazienti Covid positivi con importanti problemi di salute, sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari.

In tal senso, anche l'ospedale di Schiavonia sta facendo la sua parte per accogliere persone positive prevalentemente della Bassa Padovana. La situazione comunque è in continua evoluzione, strettamente correlata al progredire della pandemia. È ferma intenzione della direzione, appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, di ritornare con la massima rapidità alla piena attività di tutti i servizi ordinari, non solo a Schiavonia ma in tutti i nosocomi aziendali. Dopo oltre un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, con ripetute chiusure e disservizi a livello sanitario per gli oltre 180mila residenti nella Bassa Padovana, il territorio continua a subire la destinazione dell'ospedale Madre Teresa a Covid Hospital. Molte sono state le proposte avanzate in questi mesi dalle amministrazioni tutte disattese come l'utilizzo di vecchi plessi ospedalieri per la degenza dei malati Covid, lasciando intatti quindi l'ospedale per emergenze e acuti, o come una più equa distribuzione dei contagiati dal coronavirus nei vari nosocomi della provincia. Ora un primo passo è stato fatto.

