Schiavon: «Per noi costi enormi Scelte sbagliate, e adesso pago»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAMURANO È come se qui il tempo si fosse fermato. Come se Vetro nero fosse solo un brutto incubo da cui ci si può svegliare all'improvviso. La vetreria continua con il suo tram tram. Clienti entrano ed escono. Ma oggi è un altro giorno. E non è più uguale a ieri. «Non mollo. Nemmeno se mi ammazzano».Scuote la testa, ha un sorriso triste Massimiliano Schiavon, titolare della Massimiliano Schiavon art team, una delle vetrerie coinvolte nell'indagine Vetro nero, che in questi giorni ha causato un ribaltone nell'isola del...